Відомий український хореограф Влад Яма показав спільне фото з сином і розповів про проблеми на ізоляції

На фото Влад показав себе і сина без одягу. Яма був з бородою і дивився в камеру, як і малюк, який посміхався. Танцюрист вирішив закрити очі на кадрі намальованими очками. Парочка лежала на дивані і розважала себе, як могла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не знаю який там день карантину по рахунку, але у вас вже пісні Павла Зіброва", - написав Яма.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все через те, що Влад викинув знімок в сторіс Instagram, де таких функцій немає.

Раніше ми повідомляли, що український хореограф, суддя відомих талант-шоу Влад Яма ошелешив фото з чотирирічним сином.

Зірка опублікував кадри "сторіз" в Instagram, на яких показав, як вони з Леоном (так звуть хлопця) вперше за час самоізоляції відправилися в кафе. Влад Яма скористався тим, що з 11 травня в країні пом'якшили карантин і дозволили роботу різних закладів, в тому числі і з літніми майданчиками, і вирішив зводити сина розважитися.

Повідомлялося, що дружина українського танцюриста Влада Ями Ліля показала, як зоряний чоловік займається спортом.

на кадрах Влад лежав на синьому килимку, знявши футболку, в одних шортах. Після цього Яма почав качати прес, піднімаючи не тіло, а ноги. На фоні можна почути дивні звуки, які супроводжували дії танцюриста. Ліля поцікавилася, звідки такий звук і наблизила камеру до шортів зірки, показавши саму пікантну частину тіла свого чоловіка.

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