Известный украинский хореограф Влад Яма показал совместное фото с сыном и рассказал о проблемах на изоляции

На фото Влад показал себя и сына без одежды. Яма был с бородой и смотрел в камеру, как и малыш, который улыбался. Танцор решил закрыть глаза на кадре нарисованными очками. Парочка лежала на диване и развлекала себя, как могла. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не знаю какой там день карантина по счету, но у вас уже песни Павла Зиброва", - написал Яма.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Влад выбросил снимок в сторис Инстаграм, где таких функций нет.

Ранее мы сообщали, что украинский хореограф, судья известных талант-шоу Влад Яма ошарашил фото с четырехлетним сыном.

Звезда опубликовал кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показал, как они с Леоном (так зовут мальчика) впервые за время самоизоляции отправились в кафе. Влад Яма воспользовался тем, что с 11 мая в стране смягчили карантин и позволили работу различных заведений, в том числе и с летними площадками, и решил сводить сына развлечься.

Сообщалось, что жена украинского танцора Влада Ямы Лиля показала, как звездный муж занимается спортом.

на кадрах Влад лежал на синем коврике, сняв футболку, в одних шортах. После этого Яма начал качать пресс, поднимая не тело, а ноги. На фоне можно услышать странные звуки, которые сопровождали действия танцора. Лиля поинтересовалась, откуда такой звук и приблизила камеру к шортам звезды, показав самую пикантную часть тела своего супруга.

Напомним, знойная жена Влада Ямы подразнила идеальными формами без одежды

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