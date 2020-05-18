Известный украинский хореограф Влад Яма показал совместное фото с сыном и рассказал о проблемах на изоляции
На фото Влад показал себя и сына без одежды. Яма был с бородой и смотрел в камеру, как и малыш, который улыбался. Танцор решил закрыть глаза на кадре нарисованными очками. Парочка лежала на диване и развлекала себя, как могла. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Не знаю какой там день карантина по счету, но у вас уже песни Павла Зиброва", - написал Яма.
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Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Влад выбросил снимок в сторис Инстаграм, где таких функций нет.
Ранее мы сообщали, что украинский хореограф, судья известных талант-шоу Влад Яма ошарашил фото с четырехлетним сыном.
Звезда опубликовал кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показал, как они с Леоном (так зовут мальчика) впервые за время самоизоляции отправились в кафе. Влад Яма воспользовался тем, что с 11 мая в стране смягчили карантин и позволили работу различных заведений, в том числе и с летними площадками, и решил сводить сына развлечься.
Сообщалось, что жена украинского танцора Влада Ямы Лиля показала, как звездный муж занимается спортом.
на кадрах Влад лежал на синем коврике, сняв футболку, в одних шортах. После этого Яма начал качать пресс, поднимая не тело, а ноги. На фоне можно услышать странные звуки, которые сопровождали действия танцора. Лиля поинтересовалась, откуда такой звук и приблизила камеру к шортам звезды, показав самую пикантную часть тела своего супруга.
Напомним, знойная жена Влада Ямы подразнила идеальными формами без одежды
А аще Politeka писала, что Влад Яма впервые показал маленького сына, жена не сдержалась
Также Politeka сообщала, что горячая жена Влада Ямы искусила шикарными формами в жарких образах