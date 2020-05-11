Жена известного украинского хореографа Влада Ямы, судьи шоу "Танці з зірками", Лилиана, опубликовала горячие снимки в Инстаграм

Красотка часто радует подписчиков красивыми фото и видео, сообщает Politeka.net. В этот раз звезда предстала в сториз в двух стильных образах.

На первом фото красотка блистала в белой длинной рубашке. Тонкую талию звезда украсила тесным корсетом.

Ветерок немного подогнул край рубашки, едва не засветив самое интимное.

На пальце красотки можно заметить сверкающее кольцо.

Лилиана сделала длинный хвост, который затянула назад. Красотка позировала полубоком, посветив пышными ресницами и красивыми фиолетовыми тенями.

На другом фото модель предстала в черном облегающем костюме. Топ обтянул упругие прелести жены хореографа, а также оголил тонкую талию.

Черные леггинсы идеально выделили пятую точку Лилианы. Красотка наклонилась к камере, встав в пикантную позу: "Бомбическая".

Лилиана приготовилась к занятиям спортом на свежем воздухе.

Модель надела наушники и заплела косичку, чтобы волосы не мешали.

Фото были обнародованы в сториз поэтому пользователи сети не смогли прокомментировать их открыто, однако, уверены, красотка получила массу комплиментов.

Напомним, Влад Яма показал, где находился с женой 1 мая 2019 года. Сейчас пара, как и многие украинцы, находится на самоизоляции, поэтому, как никогда, ценятся воспоминания.

Так, в прошлом году Яма с женой позировали на пляже солнечной Турции. При этом танцор стоял в футболке и кепке, а его супруга, судя по всему, уже успела переодеться в купальник, который выгодно подчеркивает ее стройную фигуру. Яма трогательно прижимает жену к груди, а та смотрит в камеру сквозь стильные очки.

Напомним, Влад Яма без одежды прижался к красавице-жене ради интимного фото: "Как тебе повезло!".

Как сообщала Politeka, Влад Яма разбил голову Кошевому из "Квартал 95", видео облетело сеть: "Откуда они знают?".

Также Politeka писала, что обнаженный Влад Яма похвастался своими дарами, в сети не сдержались: "А яйца причем?".