Жена российского комика и артиста Александра Реввы Анжелика порадовала стильным фото

На представленном кадре Анжелика сверкнула стройной фигурой в блестящем платье, полностью расшитым пайетками с одним рукавом на правое плечо. Супруга Артура Пирожкова появилась на публике с распущенными, но аккуратно уложенными волосами, легким макияжем на лице и аккуратными босоножками на шпильке.

В подписи же Анжелика кратко отметила, что ей надоели треники, похоже, знаменитость хочет поскорее вернуться к светской жизни.

«Богиня ❤️счастья вам!!! Я обожаю вас!», «Какая же ты милая!))», «мои личные 👏 мужу !!!!», «Шикарная Анжелика 😍», «Какая красотка», «Красивая ❤️❤️❤️», «Хотелось бы видеть вас всегда такой улыбчивой видеть дома ,в России !!!всегда ваша доброжелатель. 💥🙏👍», «Шикарная 😍♥️♥️♥️♥️♥️ Голливуд отдыхает», «Конечно если б не старт мужа , до фига прям по заграницам мотались)».