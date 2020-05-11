Жена российского комика и артиста Александра Реввы Анжелика порадовала стильным фото
На представленном кадре Анжелика сверкнула стройной фигурой в блестящем платье, полностью расшитым пайетками с одним рукавом на правое плечо. Супруга Артура Пирожкова появилась на публике с распущенными, но аккуратно уложенными волосами, легким макияжем на лице и аккуратными босоножками на шпильке.
В подписи же Анжелика кратко отметила, что ей надоели треники, похоже, знаменитость хочет поскорее вернуться к светской жизни.
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«Богиня ❤️счастья вам!!! Я обожаю вас!», «Какая же ты милая!))», «мои личные 👏 мужу !!!!», «Шикарная Анжелика 😍», «Какая красотка», «Красивая ❤️❤️❤️», «Хотелось бы видеть вас всегда такой улыбчивой видеть дома ,в России !!!всегда ваша доброжелатель. 💥🙏👍», «Шикарная 😍♥️♥️♥️♥️♥️ Голливуд отдыхает», «Конечно если б не старт мужа , до фига прям по заграницам мотались)».
«Мне кажется, когда я выйду из самоизоляции я буду кидаться на людей с объятиями и поцелуями... Люди!!! Я вас люблю!!!! Слышите?!!!!!!!❤️❤», - написала Анжелика под постом.
Вот что написали поклонники в ответ:
«Роскошная🌟», «Взаимно 😘», «И мы Вас любим♥️♥️♥️♥️», «Я постараюсь выдержать паузу после окончания самоизоляции . Боюсь что также мыслят многие люди . В первые пол часа - час могут и придушить от радости .😂», «Какая красивая❤️ Королева❤️🖤❤️Как мило !!!!❤️ Вы красотка», «Оооо,как мило❤️ Вы королева красоты !!!!❤️».
Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась подросшими дочерьми: "Невероятный талант".
Как сообщала Politeka, Анжелика Ревва засветила лишнее в крохотном топе: «заводит с полуоборота».
Также Politeka писала, что Анжелика Ревва посветила прелестями в огромном декольте: "Я протестую!".