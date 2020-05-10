Российский шоумен и певец Александр Ревва показал поклонникам свою мать и поздравил ее с праздником

Популярный артист, известный под творческим псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал новый пост на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, Ревва решил поздравить свою маму с праздником – Международным днем матери.

По этому случаю он разместил фотографию своей мамы, на которой женщина позирует в красном свитере в белый горошек. Мама Реввы радостно улыбается и демонстрирует характерный жест – палец вверх.

«С Международным Днём Матери!», - подписал снимок Ревва.

Впрочем, его подписчики заметили, что в России этот праздник отмечают 29 ноября, а 10 мая его празднуют в Украине. Возможно, таким образом Ревва решил напомнить людям о своей родине, ведь родился артист в Донецке, однако уже давно оттуда уехал.

В комментариях поклонники активно обсуждают пост Реввы.

«В России же в конце ноября этот праздник», «Это украинский праздник!», «Ура…всех мам с праздником», «Хоть и в России он отмечается в ноябре...все же приятно получать поздравления два раза в год. Всех мам с праздником!», «Это не наш праздник, у нас в другую дату», «Вот от кого досталась улыбка!!», «От всей души поздравляю вашу замечательную маму с праздником здоровья ей крепкого», - пишут люди в комментариях к посту.

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