37-летняя Анжелика Ревва, жена российского комика и певца Артура Пирожкова соблазнила интимным фото с мужем

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором сверкнула бесстыдным образом.

Так, растрепанная Анжелика предстала в белой рубашке, которую для пущего эффекта расстегнула, засветив аппетитные "персики" в белом лифчике. Девушка томно посмотрела в камеру и прислонилась к стоящему рядом супругу.

Александр Ревва (настоящее имя артиста) также предстал в белой рубашке. Звезда облокотился на стул, подняв руку к подбородку.

"Жизнь - полоса черная и белая...пусть нас всех ждеет широченная беспросветная белая полоса.. 🤎🤎 #люди #любовь #RA 📷 by @sashagusov", - подписала Анжелика горячий снимок.

Поклонников не на шутку взбудоражил пост красотки. Они с Артуром сорвали аплодисменты в комментариях.

"Вы с Александром очень светлая, позитивная и излучающая любовь пара💟💟💟"

"Жизнь она такая каждый приукрашивает её по-своему, чтоб не сойти с ума! А белое или чёрное решать только нам🤗❤️"

"Лучшая фотка.. не знаю как громко переорать ваших фанатов😂.. но эта фотография лучшая🤩"

"На Пенелопу Круз очень похожа)"

"Тут Александр на мексиканца похож."

"Вы очень классно👍 смотритесь!😻"

Ранее мы сообщали, Анжелика восхитила откровенным образом на одном из опубликованных в Инстаграм снимке. Девушка показала стройную фигуру в обтягивающем платье, изюминкой которого, безусловно, стала зона декольте. Ревва не надела нижнего белья, чем надолго лишила сна фанатов.

Напомним, жена Артура Пирожкова соблазнила фигурой в платье из блесток.

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