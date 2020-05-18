37-летняя Анжелика Ревва, жена российского комика и певца Артура Пирожкова соблазнила интимным фото с мужем
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором сверкнула бесстыдным образом.
Так, растрепанная Анжелика предстала в белой рубашке, которую для пущего эффекта расстегнула, засветив аппетитные "персики" в белом лифчике. Девушка томно посмотрела в камеру и прислонилась к стоящему рядом супругу.
Александр Ревва (настоящее имя артиста) также предстал в белой рубашке. Звезда облокотился на стул, подняв руку к подбородку.
"Жизнь - полоса черная и белая...пусть нас всех ждеет широченная беспросветная белая полоса.. 🤎🤎 #люди #любовь #RA 📷 by @sashagusov", - подписала Анжелика горячий снимок.
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Поклонников не на шутку взбудоражил пост красотки. Они с Артуром сорвали аплодисменты в комментариях.
"Вы с Александром очень светлая, позитивная и излучающая любовь пара💟💟💟"
"Жизнь она такая каждый приукрашивает её по-своему, чтоб не сойти с ума! А белое или чёрное решать только нам🤗❤️"
"Лучшая фотка.. не знаю как громко переорать ваших фанатов😂.. но эта фотография лучшая🤩"
"На Пенелопу Круз очень похожа)"
"Тут Александр на мексиканца похож."
"Вы очень классно👍 смотритесь!😻"
Ранее мы сообщали, Анжелика восхитила откровенным образом на одном из опубликованных в Инстаграм снимке. Девушка показала стройную фигуру в обтягивающем платье, изюминкой которого, безусловно, стала зона декольте. Ревва не надела нижнего белья, чем надолго лишила сна фанатов.
Напомним, жена Артура Пирожкова соблазнила фигурой в платье из блесток.
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