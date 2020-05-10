Жена известного шоумена Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика показала мужа и дочь
На кадрах Александр и дочка сидят на диване. Девочка была в розовых штанах и футболке, а в руках держала собаку. Ревва в футболке и штанах держал гитару в руках. Артист поздравил всех с праздником и после этого отец и дочь запели "Мама, первое слово, главное слово, в каждой судьбе...". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе... С праздником, Мамочки!!!
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P.s. Пошла реветь... душеразрыватели мои ", - написала Анжелика под видео.
Фанаты посмотрели почти 10 тысяч раз видео за час и написали множество комментариев:
"Классно, молодцы! И мама у них тоже молодец!", "Так 29 ноября ,вроде как", "Дочка такая нежная. И папа такой.. хоть песня для мамы - но они ...!!", "Очень милое и трогательное видео!!! С Днем Всех Мам!!!! Терпения,здоровья и радости нам ,мамам!!!", "Мурашки по всему телу от песни".
Сообщалось, что российский шоумен и певец Александр Ревва показал поклонникам свою мать и поздравил ее с праздником.
По этому случаю он разместил фотографию своей мамы, на которой женщина позирует в красном свитере в белый горошек. Мама Реввы радостно улыбается и демонстрирует характерный жест – палец вверх.
«С Международным Днём Матери!», - подписал снимок Ревва.
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