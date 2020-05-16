37-леттняя супруга Александра Реввы, более известного как Артур Пирожков, Анжелика, решила догнать звездного мужа по активности в соцсети
На своей странице в Instagram красотка то и дело публикует фотографии, которые набирают тысячи лайков, демонстрируя поклонникам свою семью, двух дочек и мужа, а также видео и снимки из повседневной жизни, приоткрывая дверь в свой дом. Вместе с тем, как каждая мудрая женщина, Анжелика не переходит грань, стараясь держать самые сокровенные моменты семейной жизни в тайне.
Однако она с удовольствием демонстрирует фанатам свое чувство стиля и роскошную фигуру. Так, на новом снимке Анжелика предстала перед поклонниками в виде роковой красотки в черном наряде, верх которого примечателен очень глубоким декольте. Оно едва скрывает пышную грудь.
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При этом женщина одну руку согнула, подняв вверх, а второй прикрыла половину лица волосами.
Из аксессуаров на ней только наручные часы.
«Доброе...майское 🤎», – коротко подписала кадр Ревва.
Поклонники сразу же засыпали ее комплиментами.
«Вы очень красивая», «Какая же вы красавица😍💋❤️», «Вы - такая красотка!🎈🎈🎈», «Безупречна 💕Воплощение всего лучшего женственность, стиль 🌟💥🌺», «Анжелика, вы ооооооооочень красивая❤️❤️❤️», – не скрывают своего восторга комментаторы.
Мало кто знает, но в звездном семействе есть традиция. Каждый год Александр и Анжелика играют «свадьбу», снова и снова повторяя друг другу клятвы верности и любви в самых красивых уголках планеты. В 2020 году супруги не стали нарушать традицию и снова «поженились. Местом для церемонии они выбрали Мальдивские острова.
Напомним, жена Артура Пирожкова соблазнила фигурой в платье из блесток.
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