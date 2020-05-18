Відома українська модель Леоніла Гузь, яка отримала титул "Міс Україна 2018", показала своє тіло в незвичайному ракурсі

На фото Леоніла позувала в профіль, знявши весь одяг. Дівчина прикрилася руками, щоб нічого не засвітити зайвого. Образ красуня доповнила волоссям, які вилися по її тілу. Фотографія вийшла дуже ніжною і природною. На другому знімку все аналогічно, тільки був використаний чорно-білий фільтр. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Малюємо картину. Це просто нереальний кадр!

Яка, колір або чб?" - написала Леоніла.

Фанати поставили майже дві тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Колір", "Вау, от з нього картину потрібно", "через те, що очі зелені, колір виграє", "Однозначно колір", "Ще більше вогню".

Раніше ми повідомляли, що 21-річна модель Леоніла Гузь, "Міс Україна-2018", виклала нове фото і поскаржилася, що на ній лиця немає - виявилося, не тільки цього.

Красуня поділилася гарячим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі. Злегка розпатлана і з мінімумом косметики, Леоніла позувала в машині.

Повідомлялося, що відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", показала свіжий легкий образ.

На фото Леоніла позувала в білому боді і чорних кросівках, сидячи на колінах на траві. Образ Гузь доповнила ланцюжком на шиї і зібраним у хвіст волоссям, а також привабливим макіяжем. Погляд моделі в об'єктив камери додав особливої пікантності новому фото.

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