Известная украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", показала себя в пикантных ракурсах

На кадрах Гузь позирует в полупрозрачном белом платье, а в этот момент камера снимает ее с разных сторон. Благодаря кадрам можно оценить не только внешность девушки, но и заметить пикантные места благодаря большому декольте. Кадры получились соблазнительными и нежными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты написали несколько комментариев под публикацией:

"Я малыш", "Прекрасно", "Идеально", "Ангел", "когда на карантине собралась в магазин за хлебом".

Ранее мы сообщали, что Леонила Гузь любит кружить головы поклонникам различными снимками, однако в этот раз что-то пошло не так.

В этот раз Леонила решила продемонстрировать фото, как развлекается со своей подружкой. Две девушки вышли на прогулку в стильных нарядах. Для этого Гузь нарядилась в белые штаны и водолазку, а на ноги обула кроссовки.

Сообщалось, что известная украинская модель Леонила Гузь показала новый соблазнительный образ.

На фото Леонила позирует в белом шикарном платье, похожем на свадебное. Она стояла возле стены и выгнула спинку. Можно увидеть на фоне комнатные цветы и подушки, а также ковер.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки все из-за того, что Гузь выбросила снимок в сторис, где такой функции нет.

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