Украинская модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина 2018», показала роскошное тело в одном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-аккаунт звезды в Instagram.

Так, на опубликованном снимке Гузь позирует сидя в одном боди, позируя перед зеркалом. Уточним, что из одежды на модели лишь боди и кроссовки, хотя это не мешает выглядеть ей великолепно, на что обратили внимание и ее поклонники.

«Вау, идеальные формы», «вот это красота!», «ноги от ушей – вот что значит модель», «я не могу налюбоваться этим снимком», - пишут они.

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На кадрах Гузь позирует в полупрозрачном белом платье, а в этот момент камера снимает ее с разных сторон. Благодаря кадрам можно оценить не только внешность девушки, но и заметить пикантные места благодаря большому декольте. Кадры получились соблазнительными и нежными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты написали несколько комментариев под публикацией:

"Я малыш", "Прекрасно", "Идеально", "Ангел", "когда на карантине собралась в магазин за хлебом".

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