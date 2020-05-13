Известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала необычный образ без лишней одежды

На фото Гузь стояла только в черных трусиках и бюстгальтере, маленького размера. Образ Леонила дополнила стильными черными очками, а позировала в поле или где-то на природе. Фотография получилась весенней и очень соблазнительной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков за час и написали несколько комментариев:

"Идеальная", "Вы безумно красивая", "Идеально", "Фигура всем на зависть", "Безумная", "Велосипед".

Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Леонила Гузь показала новые фото в Инстаграм.

На фото Леонила позирует в боди телесного цвета. Образ она дополнила каблуками, а волосы оставила распущенными. На первом фото Гузь сидела на желтых ступеньках, на втором она уже раздвинула ноги, а на третьем - ее сняли более отдаленно. По фото можно понять, что модель снималась на крыше многоэтажки в Киеве.

Сообщалось, украинская модель Леонила Гузь удивила всех неожиданным перевоплощением.

Так, Гузь позирует в непривычном для себя темном образе, прикрыв тело одной рубашкой. Это все происходит под грустную музыку. При этом кажется, что звезда плачет. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь посветила красотой в полупрозрачном платье

А еще Politeka писала, что юная Мисс Украина Леонила Гузь поразила развлечениями с пьяной подружкой

Также Politeka сообщала, что "Мисс Украина" Леонила Гузь показала настоящую жару в дерзком образе



