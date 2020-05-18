Відома модель, актриса Емілі Ратаковски в найрізноманітніших велосипедках захопила видом

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця постала в новому відвертому образі. В цей раз струнка красуня вирішила показати ідеальні вигини в модних велосипедках персикового відтінку, повідомляє Politeka.net.

Дівчина позувала в нижній частині спортивного костюма, при цьому доповнивши свій образ незвичайними високими чобітьми з лакової тканини. Для більшої пікантності зірка залишилася без білизни і прикрила груди рукою.

Ось що відповіли користувачі мережі на адресу дівчини:

«Це просто ідеально!», «Візьми цю руку в наступний раз, дівчинка», «Ніжки класста ж сходи від @arianagrande 7rings видеоооо», «Більше гарячої дівчинки .... 💯💯💯😎😍😎😍», «Так мило», «Ти красива. Використовуйте це, щоб рекламувати себе і залишатися поза політикою», «Хто-небудь знає, звідки чоботи ??», «Чудове зображення 💕🌹🌈👍🏻😎‼ ️».

До цього на представленому кадрі модель з ідеальною засмаглою шкірою і розпущеним волоссям виглядала досить по-домашньому і просто. За її плечима можна помітити ремінець від невеликої сумочки, а в якості прикрас зірка залишила лише масивні сережки-кільця. За словами фанатів, дівчина завжди виглядає, як "дика кішечка".

"Робота моделлю - дивовижний спосіб заробити гроші і отримати стабільність; з нею до мене прийшла слава, і це було дивно. Слава не була чимось, чого я дійсно чекала чи хотіла - хоча в глибині душі, мабуть, кожна 20-річна дівчинка хоче бути відомою", - розповіла Ратаковски в одному з інтерв'ю, що стосується її роботи моделлю під час спекотних зйомок.

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