Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски в одных велосипедках восхитила видом
Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница предстала в новом дерзком образе. В этот раз стройная красавица решила показать идеальные изгибы в модных велосипедках персикового оттенка, сообщает Politeka.net.
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Девушка позировала в нижней части спортивного костюма, при этом дополнив свой образ необычными высокими сапогами из лаковой ткани. Для большей пикантности звезда осталась без белья и прикрыла грудь рукой.
Вот что ответили пользователи сети в адрес девушки:
«Это просто идеально!», «Возьми эту руку в следующий раз, девочка», «Ножки класста же лестница от @arianagrande 7rings видеоооо», «Больше горячей малышки, хочется продолжения .... 💯💯💯😎😍😎😍», «Так мило», «Ты красивая. Используйте это, чтобы рекламировать себя и оставаться вне политики», «Кто-нибудь знает, откуда сапоги ??», «Великолепное изображение 💕🌹🌈👍🏻😎‼ ️».
До этого на представленном кадре модель с идеальной загорелой кожей и распущенными волосами выглядела довольно по-домашнему и просто. За ее плечами можно заметить ремешок от небольшой сумочки, а в качестве украшений звезда оставила лишь массивные сережки-кольца. По словам фанатов, девушка всегда выглядит, как "дикая кошечка".
"Работа моделью - удивительный способ заработать деньги и получить стабильность; с ней ко мне пришла слава, и это было странно. Слава не была чем-то, чего я действительно ждала или хотела - хотя в глубине души, вероятно, каждая 20-летняя девочка хочет быть известной", - рассказала Ратаковски в одном из интервью, касающееся ее работы моделью во время жарких съемок.
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