Син Тарзана і Наташі Корольової Архип показав себе із зброєю і розповів про захоплення
На фото Архип сидів на дереві в штанях і кімоно. Син зірки доповнив свій образ катано., яку трохи дістав з піхов. На другому фото молодий красень прийняв бойову стійку і оголив катану, тримаючи піхви у другій руці. Фотографії вийшли цікавими, адже на них можна помітити, як виріс син Корольвої і став справжнім чоловіком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Раніше я любив колекціонувати різні ножі, або мечі. Зараз, мій інтерес до цього вже зменшився, але мені все одно буває цікаво подивитися на незвичайну зброю.
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Катана, це мій найулюбленіший вид меча, не тільки через моє захоплення Японією. Виготовлення японського меча, це дуже не простий і цікавий процес, який може тривати до декількох місяців. З цим пов'язана особлива філософія, все як люблять японці. Якийсь час я навіть захоплювався 剣道 (кендо) перекладається, як шлях меча. Для тренувань я використовував спеціальний дерев'яний меч.
загалом, це був цікавий досвід.
А що ви любили, чи любите колекціонувати?", - написав Архип.
Фанати, включаючи Тарзана, поставили понад 300 лайків і написали кілька коментарів:
"Не знаю чи можна це назвати колекцією. Але ми з мамою зазвичай не викидаємо флакони з-під парфумів/туалетного. води., коли вміст вже закінчується. Штук 5 вже стоять на полиці", "Збираю сучасні монетки зі всього світу) до речі, кендзюцу крутіше ніж кендо;)", "Гарний добрий і милий хлопчик! Щастя тобі і любові!".
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