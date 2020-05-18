Син Тарзана і Наташі Корольової Архип показав себе із зброєю і розповів про захоплення

На фото Архип сидів на дереві в штанях і кімоно. Син зірки доповнив свій образ катано., яку трохи дістав з піхов. На другому фото молодий красень прийняв бойову стійку і оголив катану, тримаючи піхви у другій руці. Фотографії вийшли цікавими, адже на них можна помітити, як виріс син Корольвої і став справжнім чоловіком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Раніше я любив колекціонувати різні ножі, або мечі. Зараз, мій інтерес до цього вже зменшився, але мені все одно буває цікаво подивитися на незвичайну зброю.

Катана, це мій найулюбленіший вид меча, не тільки через моє захоплення Японією. Виготовлення японського меча, це дуже не простий і цікавий процес, який може тривати до декількох місяців. З цим пов'язана особлива філософія, все як люблять японці. Якийсь час я навіть захоплювався 剣道 (кендо) перекладається, як шлях меча. Для тренувань я використовував спеціальний дерев'яний меч.

загалом, це був цікавий досвід.

А що ви любили, чи любите колекціонувати?", - написав Архип.

Фанати, включаючи Тарзана, поставили понад 300 лайків і написали кілька коментарів:

"Не знаю чи можна це назвати колекцією. Але ми з мамою зазвичай не викидаємо флакони з-під парфумів/туалетного. води., коли вміст вже закінчується. Штук 5 вже стоять на полиці", "Збираю сучасні монетки зі всього світу) до речі, кендзюцу крутіше ніж кендо;)", "Гарний добрий і милий хлопчик! Щастя тобі і любові!".

Нагадаємо, Королева несподівано розповіла про стан хворий на рак Заворотнюк

А ще Politeka писала, що Корольова з Тарзаном закотили непристойну вечірку, в мережі з'явилося відео

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Королева залізла на руки до Малахова і вивалила груди



