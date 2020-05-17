46-летняя российская певица Наташа Королева вместе с супругом Тарзаном устроили настоящий "праздник живота", пригласив нескольких друзей домой

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Наташа похвасталась доставкой еды. На кадрах певица дотащила до стола множество пакетов с яствами и начала их раскладывать. При этом гости, в том числе и ее муж, сидели за столом у нее за спиной.

"Запрещенка! - так прокомментировала Королева, достав из пакета ароматный лаваш. - Ах, как пахнут, ой свежачок... Кароче, я никогда не похудею!"

Королева жадно накинулась с ножом на запеченного ягненка. Нарезая мясо, Наташа не забывала класть кусочек за кусочком себе в рот, восторгаясь и приговаривая "плывет".

"Нас много и пожрать мы любим! #еда #доставка #ресторан #семья #сидимдома", - подписала кадры Королева.

Не все поклонники оказались в таком же восторге от всего этого "гастробезумия". Некоторые накинулись на Наташу, обвиняя, что пока она объедается на камеру, голодают дети.

"Да уж! Смотрят на ваши доставки ягнят запеченых детишки из многодетных семей, которым хлеба купить не за что и слюной давятся!.. С вашей стороны неуместна эта показуха, Наташа!"

"Наташа, Вы умная девушка, включайте уже голову, а не желудок - не раздражайте ваших поклонников и не только... многие люди голодают уже, а вы..."

"Наташа ты бы не друзей кормила а вот просто детский дом бы накормила у которых вообще нет родителей"

"Наташа 🙏😘приятного аппетита! Вы куколка, вам ничего не испортит, кушайте на здоровье "

"Господи...какую девченку потерял Николаев!!!!!!!! Всегда любуюсь Наташей!!!!!! Необыкновенная,лучезарная!"

Ранее мы сообщали, Королева удивила жаркими кадрами с известным телеведущим Андреем Малаховым. Красотка в красном платье посветила перед ним сочным бюстом.

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