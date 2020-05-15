Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип Глушко показал, как проводит время на карантине во время отдыха на природе

18-летний сын звездной пары активно ведет свою страницу в Инстаграм, публикует фото из отдыха и рассказывает о своей жизни. В этот раз молодой человек опубликовал сразу несколько весенних кадров, сообщает Politeka.

Молодой человек рассказал, что сейчас для него, выйти и побыть на природе, понаблюдать за растениями и разной живностью, «это настоящий кайф, особенно когда на улице такая летняя погода».

«Мне это помогает снять напряжение за несколько минут, просто лечь или прикоснуться к земле. После этого я как будто меняю у себя батарейки😂. С проблемами и заботами мы все забываем, что мы просто кусочки земли, которые скоро в неё же и вернутся. Можно сказать, что мы один огромный организм. И быть в контакте со своим началом очень важно. Я знаю что многие сейчас учатся и работают, как вы отдыхаете, снимаете стресс?», - написал сын Наташи Королевой.

Вот что ответили поклонники:

«Прямо в точку», «Философ👍🏻», «Архип - какой же ты мудрый, мудрее отца», «...там гном пытается сбежать на заднем плане», «Лучше бы я учился и работал, а не дома сидел:(» «Как красиво в одуванчиках, я тоже сегодня веночек сплела», «Сканворды/кроссворды/судоку разгадываю, читаю, смотрю сериалы/фильмы😊 Это отвлекает от всего🙂».

Также молодой человек показал первый отрывок из своего нового клипа на музыкальную композицию "Бутылка вина". Звездная мама молодого человека не осталась в стороне и также опубликовала на своей странице новый ролик.

Так, на представленном ролике молодой человек позировал в обычной одежде, прикрыв свое лицо за медицинской маской, как бы интригуя началом клипа. При этом его мама Наташа решила репостнуть всю запись, как и слова юноши:

«Официальный релиз песни «Бутылка вина» Друзья, как проходит ваш карантин? Надеюсь музыкально😆! А у меня сегодня официальный релиз на всех интернет площадках и поэтому поводу можно открыть бутылочку вина.🍷 #грек #архип #архипглушко #бутылкавина».

Поклонники в свою очередь засыпали видео комментариями.

Напомним, юный сын Наташи Королевой решил пойти по стопам отца-стриптизера.

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