Больная раком артистка Анастасия Заворотнюк уже идет на поправку
Такое заявление сделала другая не менее знаменитая российская певица Наташа Королева, которая живет по соседству с Заворотнюк. Об этом она рассказала телеканалу НТВ.
«Слава Богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — сообщила Королева.
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В СМИ уточнили, что знаменитости живут по соседству в коттеджном поселке Крекшино в Московской области.
Королева ко всему прочему добавила, что их с Анастасией Заворотнюк связывают не только дружеские, но и рабочие отношения. Они вместе снимались в сериале "Моя прекрасная няня". Оказывается, до того, как начались съемки, главную роль предлагали сыграть именно Наташе Королевой. Однако ей пришлось отказаться, поскольку она тогда только родила сына Архипа.
В СМИ уточнили, что знаменитости живут по соседству в коттеджном поселке Крекшино в Московской области.
Ранее мы сообщали, что сейчас Заворотнюк проходит лечение в Центральной клинической больнице при Управлении делами президента РФ. Как выяснилось, ее семье предложили новую терапию, в рамках которой опухоль уничтожается с помощью вируса. Однако, муж Заворотнюк Павел Чернышев решил не рисковать, и отказался от этого предложения.
По словам директора Института молекулярной биологии РАН Александра Макарова, у актрисы наметилась ремиссия.
Напомним, рак у Заворотнюк: врачи впервые сделали официальное заявление, "родственники передали клетки, чтобы...".
Как сообщала Politeka, рак сильно изменил Заворотнюк, муж раскрыл страшные последствия.
Также Politeka писала, что Заворотнюк больше не в больнице, врачи сделали все, что могли: появилось заявление мужа.