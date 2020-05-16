Известная певица Наташа Королева дала откровенное интервью шоумену Андрею Малахову

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующий анонс появился в личном Instagram российского телеведущего Андрея Малахова.

На коротком видеоролике можно увидеть, как шоумен держит Наташу Королеву на руках, а она, в свою очередь, "вывалила" свой большой бюст перед камерой.

"Завтра самое откровенное интервью 2020! Наташа Королева и Тарзан о себе и Игоре Николаеве. Привет Андрей 18.00", - говорится в подписи к скандальной публикации.

Пользователи мгновенно отреагировали на пост Малахова и отметили, что при таком ракурсе Наталья Королева похожа на уже покойную Юлию Началову.

Отметим, что Тарзану понравилась публикация и он оставил лайк под ней.

"А что-то у них осталось ещё откровенное и тайное.. ?", " В ваших руках самый дорогой брилиант", "Да уж, показалось....Не к ночи... надо аккуратнее фотографии выбирать, неужели ни кто не сказал, что на Юлию похожа, перед тем как поставить фото", "Действительно на Юлию Начадову похожа, взгляд её", "В подсолнухах Малахов обнимал меня", "Андрюшенька качай. Натусик глазки закрывай!", "Красота да и только", "Это просто ужас", - написали они в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Наташа Королева удивила фанатов изменениями в фигуре. Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм свежее фото, на котором выглядела весьма похорошевшей.

Красотка была одета в джинсы, корсет телесного цвета, который утянул ее талию и сделал акцент на большую грудь.

«Эх ,талия в корсете! Карантин фигуру подпортил, блин, плюс 4 кг! А как у вас с третьей складкой на животе?», - написала Королева.

В комментариях поклонники стали хвалить ее фигуру, отмечая, что такую красоту невозможно испортить.

Напомним, что Наташа Королева показала, чем соблазняет горячего Тарзана: в блестках, сеточке и супер-мини.

Как сообщала Рoliteka, Наташа Королева сильно пострадала из-за подружки Тарзана, детали ЧП: "Затрясло, подкатила тошнота и...".

Также Рoliteka писала, что голый муж Королевой ошарашил видом, Тарзан уже не тот: "Что за женская грудь?".