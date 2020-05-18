Сын Тарзана и Наташи Королевой Архип показал себя с оружием и рассказал об увлечениях

На фото Архип сидел на дереве в штанах и кимоно. Сын звезды дополнил свой образ катаной, которую немного достал из ножен. На втором фото молодой красавец принял боевую стойку и оголил катану, держа ножны во второй руке. Фотографии получились интересными, ведь на них можно заметить, как вырос сын Королевой и стал уже настоящим мужчиной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Раньше, я любил коллекционировать различные ножи, или мечи. Сейчас, мой интерес к этому уже уменьшился, но мне всё равно бывает интересно посмотреть на необычное оружие.

Катана, это мой самый любимый вид меча, не только из за моего увлечения Японией. Изготовление японского меча, это очень не простой и интересный процесс, который может длится до нескольких месяцев. С этим связанна особая философия, всё как любят японцы. Какое то время я даже увлекался 剣道 (кендо) переводится, как путь меча. Для тренировок я использовал специальный деревянный меч.

В целом, это был интересный опыт.

А что вы любили, или любите коллекционировать?", - написал Архип.

Фанаты, включая Тарзана, поставили более 300 лайков и написали несколько комментариев:

"Не знаю можно ли это назвать коллекцией. Но мы с мамой обычно не выбрасываем флаконы из-под духов/туал. воды., когда содержимое уже заканчивается. Штук 5 уже стоят на полке", "Собираю современные монетки со всего мира) кстати, кендзюцу круче чем кендо;)", "Красивый добрый и милый мальчик! Счастья тебе и любви!".

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