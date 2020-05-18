Сын Тарзана и Наташи Королевой Архип показал себя с оружием и рассказал об увлечениях
На фото Архип сидел на дереве в штанах и кимоно. Сын звезды дополнил свой образ катаной, которую немного достал из ножен. На втором фото молодой красавец принял боевую стойку и оголил катану, держа ножны во второй руке. Фотографии получились интересными, ведь на них можно заметить, как вырос сын Королевой и стал уже настоящим мужчиной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Раньше, я любил коллекционировать различные ножи, или мечи. Сейчас, мой интерес к этому уже уменьшился, но мне всё равно бывает интересно посмотреть на необычное оружие.
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Катана, это мой самый любимый вид меча, не только из за моего увлечения Японией. Изготовление японского меча, это очень не простой и интересный процесс, который может длится до нескольких месяцев. С этим связанна особая философия, всё как любят японцы. Какое то время я даже увлекался 剣道 (кендо) переводится, как путь меча. Для тренировок я использовал специальный деревянный меч.
В целом, это был интересный опыт.
А что вы любили, или любите коллекционировать?", - написал Архип.
Фанаты, включая Тарзана, поставили более 300 лайков и написали несколько комментариев:
"Не знаю можно ли это назвать коллекцией. Но мы с мамой обычно не выбрасываем флаконы из-под духов/туал. воды., когда содержимое уже заканчивается. Штук 5 уже стоят на полке", "Собираю современные монетки со всего мира) кстати, кендзюцу круче чем кендо;)", "Красивый добрый и милый мальчик! Счастья тебе и любви!".
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