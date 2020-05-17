Певица Наташа Королева раскрыла неожиданные детали о разводе со своим первым мужем российским композитором Игорем Николаевым

Николаев и Королева решили пожениться, черед два года после знакомства. Правда, церемония была скромной и прошла в домашних условиях, что немного расстроило певицу, пишут российские СМИ.

«Я в 18 лет вышла замуж, я мечтала о машине «Чайке», кукле на ней, хотела и фату, и платье…. Все-таки первый мой мужчина, любимый…», — вспомнила о прошлом Наташа.

Супруги прожили вместе десять лет, после чего, к ужасу поклонников, решили расстаться. По словам Королевой, отношения с композитором были непростыми.

«Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался», — отметила артистка.

Примадонна российской сцены Алла Пугачева, которая была главной певицей для Николаева, довольно ревностно отнеслась к появлению молодой конкурентки. Но оказалось, что именно Пугачева дала Королевой полезный совет во время развода с Николаевым.

«У нее к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил какую-то из Киева молодуху. Она, как настоящая мама, защищала его. Но потом время все расставило на свои места. В момент расставания с Игорем я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало», — призналась Наташа.

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