Відома українська співачка Настя Каменських, яка не так давно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потапа), показала спільне фото з чоловіком

Красуня поділилася сокровенним в мережі Instagram. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Насті.

На кадрі Каменських лежала на ліжку в білій сорочці. Поруч можна побачити Потапенко, який теж був у білій сорочці і лежав поруч з Настею, частково прикриваючи тіло подушкою. Образ Олексій доповнив кумедним капелюхом, який підкреслив літній образ зірки.

"Сьогодні такий романтичний настрій і хочеться говорити тільки про кохання!.

Для мене кохання - це дієслово.

Шанувати, підтримувати, піклуватися, слухати і чути один одного, відчувати, довіряти і приймати таким, як є ♥️

А що для вас означає любов?", - написала Настя під фото.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Настя, ви така красива і яскрава, що відразу притягуєте і утримуєте увагу. І на вашого чоловіка звертаєш увагу тільки з другої спроби", "Щирість, глибокі взаємні почуття, довіра, розуміння", "Ви чітка пара,я завжди це думав!", "Для мене любов - це щастя, підтримка, турбота, затишок, тепло, радість і звичайно довіру)", "Повністю згодна, для мене любов - все вами перелічене!".

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