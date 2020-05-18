Відома українська співачка Настя Каменських, яка не так давно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потапа), показала спільне фото з чоловіком
Красуня поділилася сокровенним в мережі Instagram. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Насті.
На кадрі Каменських лежала на ліжку в білій сорочці. Поруч можна побачити Потапенко, який теж був у білій сорочці і лежав поруч з Настею, частково прикриваючи тіло подушкою. Образ Олексій доповнив кумедним капелюхом, який підкреслив літній образ зірки.
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"Сьогодні такий романтичний настрій і хочеться говорити тільки про кохання!.
Для мене кохання - це дієслово.
Шанувати, підтримувати, піклуватися, слухати і чути один одного, відчувати, довіряти і приймати таким, як є ♥️
А що для вас означає любов?", - написала Настя під фото.
Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Настя, ви така красива і яскрава, що відразу притягуєте і утримуєте увагу. І на вашого чоловіка звертаєш увагу тільки з другої спроби", "Щирість, глибокі взаємні почуття, довіра, розуміння", "Ви чітка пара,я завжди це думав!", "Для мене любов - це щастя, підтримка, турбота, затишок, тепло, радість і звичайно довіру)", "Повністю згодна, для мене любов - все вами перелічене!".
Нагадаємо, любовне відео Каменських і Потапа підірвало мережа
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