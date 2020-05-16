Украинская исполнительница Настя Каменских покорила поклонников трогательным признанием в адрес Потапа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я закрываю глаза. Я отправляюсь туда. Где шумит океана волшебная бирюза. Где тогда мне сказал», - говорится в сообщении.

Уточним, что это строчки из песни певицы под названием «Воспоминания». При этом звезда опубликовала снимком, где она с Потапом трогательно позирует на камеру на фоне моря. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Как же вы идеально подходите друг другу, это просто жесть», «Вау, какие классные», «самые красивые», «красотульки», «невероятные», «Очень запоминающиеся строки😍», «очень круто», «Красивые, любимые», «бомба просто», «огонь!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, знаменитая украинская певица Настя Каменских презентовала новый клип "Воспоминания", отснятный вместе с Потапом .

Так, знаменитая украинская артистка представила необычный клип, созданный из архивных кадров отдыха и совместной жизни с Потапом. Во время карантина Настя решила создать специально такой трогательный клип, чтобы максимально оградить себя от работы в студии.

Премьера новой композиции и видеоклипа состоялась 15 мая на YouTube-канале исполнительницы. Автором песни стал муж Каменских – Алексей Потапенко.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть