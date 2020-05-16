Украинская исполнительница Настя Каменских покорила поклонников трогательным признанием в адрес Потапа
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Я закрываю глаза. Я отправляюсь туда. Где шумит океана волшебная бирюза. Где тогда мне сказал», - говорится в сообщении.
Уточним, что это строчки из песни певицы под названием «Воспоминания». При этом звезда опубликовала снимком, где она с Потапом трогательно позирует на камеру на фоне моря. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Как же вы идеально подходите друг другу, это просто жесть», «Вау, какие классные», «самые красивые», «красотульки», «невероятные», «Очень запоминающиеся строки😍», «очень круто», «Красивые, любимые», «бомба просто», «огонь!», - пишут они.
Как сообщалось ранее, знаменитая украинская певица Настя Каменских презентовала новый клип "Воспоминания", отснятный вместе с Потапом .
Так, знаменитая украинская артистка представила необычный клип, созданный из архивных кадров отдыха и совместной жизни с Потапом. Во время карантина Настя решила создать специально такой трогательный клип, чтобы максимально оградить себя от работы в студии.
Премьера новой композиции и видеоклипа состоялась 15 мая на YouTube-канале исполнительницы. Автором песни стал муж Каменских – Алексей Потапенко.
Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.
Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.
Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть