Украинский рэпер Потап обрадовал поклонников новым фото с 11-летним сыном Андреем

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позирует вместе с сыном от первого брака.

Потап предстал в пестрой кофте с капюшоном и черной кепке, а мальчик в красно-синем спортивном костюме. В руках Андрей держал мяч.

Судя по уставшим и довольным выражениям лиц, парни только что хорошенько позанимались физическими упражнениями.

"Мужчины спорта @potapchiq #спорт", - подписал кадр Потап.

За час пост собрал почти 11 000 лайков. Пользователи кинулись обсуждать рэпера и его сына. Примечательно, что мнения разделились, одни полагают, что мальчик копия отца, другие пишут, что он не похож, более того - смахивает чертами на певицу Олю Полякову.

"Красунчики💋💋💋💋"

"Крутые❤️"

"Классный малый!)"

"Похожи !!!"

"Малый на папу не похож вообще🤣"

"такие вы милашки😍"

"Сынок на Олю Полякову похож 🤣😜"

"Фига он здоровый стал)"

Ранее мы сообщали, вторая жена Потапа, артистка Настя Каменских презентовала клип на песню "Воспоминания", в котором собрала "кусочки" архивных кадров из жизни и работы с мужем (как известно, до брака звезды долгое время выступали вместе, как один коллектив). Здесь различные моменты, как дома, так и за границей.

"Есть такие песни, которые не нужно придумывать, они сами пишутся нашими воспоминаниями, это видео - наши с Настей приключения, а песня кусочки жизни, пойманные и положенные на музыку", - рассказал об этой работе Потап.

"Получился такой нежный и теплый видеоальбом!", - поделилась Настя.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.