Знаменитая украинская певица Настя Каменских презентовала новый клип "Воспоминания", отснятный вместе с Потапом

Так, знаменитая украинская артистка представила необычный клип, созданный из архивных кадров отдыха и совместной жизни с Потапом. Во время карантина Настя решила создать специально такой трогательный клип, чтобы максимально оградить себя от работы в студии, пишет Рoliteka.net.

Премьера новой композиции и видеоклипа состоялась 15 мая на YouTube-канале исполнительницы. Автором песни стал муж Каменских – Алексей Потапенко (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Есть такие песни, которые не нужно придумывать, они сами пишутся нашими воспоминаниями, это видео - наши с Настей приключения, а песня кусочки жизни, пойманные и положенные на музыку", - рассказал о работе певец и продюсер.

В свою очередь Настя написала, что данная композиция – очень особенная для нее, ведь в ней собраны фото и видео счастливых воспоминаний, много романтики и улыбок, которые в один уютный вечер вдохновили девушку. В клипе она поет, что не хочет жалеть о таком прекрасном прошлом.

Работу Каменских над клипом проводила у себя дома.

«Получился такой нежный и теплый видеоальбом!», - рассказала Настя.

Отметим, в клипе звезда говорит о времени, проведенным с Потапом на отдыхе, дома и в разных городах мира.

Не помешала изоляция отпраздновать звезде и свой праздник - артистка отмечала недавно 33-летие. Счастливая Каменских похвасталась модным образом.

Так, для празднования довольная звезда предпочла не укладывать волосы и показала кудрявые локоны без заколок и других украшений. На фото артистка запечатлена в шелковом платье-комбинации цвета слоновой кости и кружевной накидкой в тон.

Платье довольно скромной длинны певица дополнила подвеской и бежево-белыми босоножками на высоком каблуке.

При этом позировала Каменских на летней площадке на фоне надписи "Happy birthday". Поклонники отметили, что певица выглядит нежно и женственно.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

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