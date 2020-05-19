Відома модель Демі Роуз показала свіжий сонячний образ

На фото Роуз лежить на животі біля басейну без одягу, спокусливо вигнувшись і задерши ноги. Красуня читала книгу і демонструвала рум'яні частини тіла, які купалися в променях сонця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли залишити лайки під публікацією або написати коментарі. Все через те, що Демі опублікувала їх у сторіс Instagram, де такі функції вимкнені, але так і хочеться написати: "Русалка".

Раніше ми повідомляли, що модель Демі Роуз продемонструвала свій черговий спокусливий образ.

На кадрах Демі позує у ванній, знімаючи себе на відео. Одягалася пишнотіла модель в джинси і в рожевий топ, нагадуючий сорочку. Саме він і привернув особливу увагу, так як він був єдиною річчю, яка могла стримати натиск обсягів моделі.

Повідомлялося, що модель Демі Роуз показала яскраве фото, позуючи в незвичайному купальнику з глибоким вирізом прямо на грудях.

Так, в цей раз Роуз позувала лежачи на яскраво-жовтому нягком дивані, показуючи всю себе у відкритому купальнику з блискучої тканини, зовсім не приховує її гідності. Дівчина з легкою посмішкою на обличчі буквально підкорила фанатів.

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