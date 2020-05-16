Популярная модель Деми Роуз покрасовалась своими впечатляющими формами в платье с огромным декольте

Известная инста-дива, успевшая прославиться как «британская Кардашьян», продолжает радовать поклонников своими снимками в откровенных образах. Как сообщает Politeka.net, девушка поделилась новой фотографией в своем Инстаграм.

На снимке Деми позирует перед камерой в сногсшибательном платье глубокого фиолетового цвета. Наряд сразу же привлекает к себе внимание благодаря глубокому декольте, из которого так и просятся наружу главные «достоинства» красотки. Еще одна пикантная деталь наряда – оригинальные вырезы на талии, которые подчеркивают плавные изгибы фигуры Роуз.

Модель не хотела переусердствовать с макияжем, поэтому ее лицо по сравнению с роковым нарядом выглядит нежным и непосредственным. Волосы Роуз оставила распущенными, зачесав их назад. На фото модель стоит прямо перед камерой, поправляя отбившуюся от остальных прядь.

Всего за несколько часов пост Деми набрал почти 300 тысяч лайков и более двух тысяч комментариев от восторженных фанатов.

Ранее мы писали, что Роуз решила сразить фанатов новым стильным образом, который примерила во время прогулки по городу. Девушка произвела впечатление на фолловеров именно своей роскошной фигурой.

На новом фото девушка предстала в изящном платье в пол на тонких лямках и с довольно внушительным декольте. Леопардовый принт сразу же привлек внимание фанатов.

Напомним, Деми Роуз в образе "дикой кошечки" покорила видом с дерзким декольте.

Как сообщала Politeka, горячая Деми Роуз показала пышную красоту в королевском декольте.

Также Politeka писала, что Деми Роуз пошалила на диване в слишком тесном купальнике.