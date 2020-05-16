Модель Деми Роуз превзошла саму себя стильным образом в леопардовом платье с глубоким декольте

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, решила сразить фанатов новым стильным образом, который примерила во время прогулки по городу. Девушка произвела впечатление на фолловеров именно своей роскошной фигурой, сообщает Politeka.net.

В последнее время на странице звезды появляется все больше пляжных кадров и фото, сделанных на природе. Однако, изредка Деми удивляет кадрами, которые сделаны во время вечеринок или стильных фотосессий в платьях.

На новом фото девушка предстала в изящном платье в пол на тонких лямках и с довольно внушительным декольте. Леопардовый принт сразу же привлек внимание фанатов:

«Острота этого фото перегружена ❤️❤️», «Besitos», «Моя жена 👪», «❤️ insisto tienes unos pies🔥😍», «Мои глаза горят! 🔥», «формы слишком прекрасные, вышла на охоту 👏👏👏👏», «Вот это прелесно😮🔥😍», «🌹🌹🌹🔥🔥😍такие красоты не скрыть 😍💖💋💋💋💋💋», - написали пользователи.

До этого Роуз позировала лежа на ярко-желтом нягком диване, показывая всю себя в открытом купальнике из блестящей ткани, совсем не скрывающей ее достоинства. Девушка с легкой улыбкой на лице буквально покориал фанатов:

«Wooow люблю этот купальник на свету 🔥🔥🔥🔥», «мы действительно идем на основание факта «я самая красивая женщина в мире», «Прекрасной ночи 💕❤️🙈», «Такие большие», «Потрясающе 🔥🔥🔥🔥», «Королева ночи👸🏻», «Я люблю тебя, детка ❤️», «Wowwww замечательная малышка 🔥😍», «шоколадная малышка», - написали поклонники.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.