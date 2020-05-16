Модель Деми Роуз показала идеальные изгибы во время фотосессии в новом купальнике

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, поделилась солнечным фото в модном купальнике с тонкими завязками и дополнила свой образ такого же оттенка, что и купальник, цветком. Томная поза звезды не оставила фанатов равнодушными, сообщает Politeka.net.

Отметим, девушка прославилась своими формами и ее новый снимок лишь подчеркнул изящные достоинства в крошечном бикини алого оттенка. Знаменитость подчеркнула формы, позируя на песке.

Отметим, что экс-подруга рэпера Тайга, который, в свою очередь, является бывшим возлюбленным Кайли Дженнер, не так давно ответила на многочисленные вопросы своих поклонников, касающиеся ее внешности. Она заявила, что гордится формами и совсем их не стесняется.

Как известно, сейчас в мире просто «бум» на формы, «как у Ким», поэтому девушка любит из подчеркивать и хвастаться ими же в белье. В отличие от Анастасии Квитко, фигура Деми Роуз в купальнике выглядит пропорциональной и более естественной. Фанаты отмечают, что девушка становится "сочнее с каждым днем".

В последнее время на странице звезды появляется все больше пляжных кадров и фото, сделанных на природе. Однако, изредка Деми удивляет кадрами, которые сделаны во время вечеринок или стильных фотосессий в платьях.

На одномм из таких фото девушка предстала в изящном платье в пол на тонких лямках и с довольно внушительным декольте. Леопардовый принт сразу же привлек внимание фанатов:

«Острота этого фото перегружена ❤️❤️», «Besitos», «Моя жена 👪», «❤️ insisto tienes unos pies🔥😍», «Мои глаза горят! 🔥», «формы слишком прекрасные, вышла на охоту 👏👏👏👏», «Вот это прелесно😮🔥😍», «🌹🌹🌹🔥🔥😍такие красоты не скрыть 😍💖💋💋💋💋💋», - написали пользователи.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.