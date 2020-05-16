Шестирічна дочка легенди російської естради Алли Пугачової Ліза Галкіна набуває все більшої популярності у соцмережі

Незважаючи на свій юний вік, дівчинка вже активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться фотографіями та подіями з повсякденного життя, передає Politeka.net.

Кількість підписників юної зірки вже досягла 677 тисяч, і щотижня ця цифра збільшується.

Нещодавно Ліза порадувала шанувальників милим відео, на якому в точності повторила міміку та манери своєї зоряної матері.

В кадрі маля сидить у кріслі і, випивши води з пляшки, каже в камеру:

«Зрозумів, який ти великий суперник? Ти малесенький, ось такий. А я великииий!».

Найімовірніше, знімав відео батько дитини, Максим Галкін, тому що в якийсь момент за кадром чути його голос.

За перші 20 хвилин після публикації запис зібрав понад десять тисяч лайків, а користувачі відзначили неймовірну схожість дівчинки з мамою. Правда, знайшлися і ті, хто роздивився милому відео «ознаки дорослості і нещирості».

«Копія Алла👍👍👍», «Міміка і жести, як у Алли😄😄😄👍», «Вона копіює Аллу,але грає на камеру і вже немає дитячої безпосередності.. на жаль!», «Яка солодка дівчинка ♥️🤗😍», – пишуть в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що Ліза поділилася з підписниками фото, на якому мило позує на фоні басейну. На дівчинці ошатний червоний купальник з оригінальним декором з рюшами. Вона склала руки за спиною, відставила одну ніжку в бік і мило нахилила голову до плеча.

Нагадаємо, Алла Пугачова налякала зовнішнім виглядом на фото зі своїми дітьми.

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