Американська супермодель Кім Кардаш'ян в одних колготках здивувала шанувальників словами про власне волосся

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Моє волосся були перукою. Світлі. Прибирала сьогодні в шафі і займалася підгонкою аксесуарів», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кардашьян позує в одних колготках і білизна, демонструючи на камеру неймовірні форми. На це звернули увагу і її прихильники.

«класні форми», «бомбезний», «ти занадто красива для цього світу», «Кім, ти богиня», «красуня», «чорт, дуже гаряча», «дуже красива. Не можу намилуватися», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська світська левиця Кім Кардаш'ян поділилася жарким чином на пляжі.

Всесвітньо відома модель поділилася яскравим фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram і вразила гарячим виглядом.

Вже більше місяця Кім Кардаш'ян разом з чоловіком Каньє Вестом і їх чотирма дітьми - 6-річної Норт, 4-річним Сейнтом, 2-річної Чикаго і 11-місячним Псалмом - знаходяться в самоізоляції через пандемію. Більшу частину часу вони проводять у сімейному будинку в Хідден-Хілс, Каліфорнія. Але іноді дружини змінюють місце дислокації.

Так, нещодавно Каньє, забравши з собою дітей, відлетів на кілька днів на їх нещодавно придбане ранчо у Вайомінгу, щоб дружина могла спокійно відпочити і попрацювати вдома. Кім само регулярно відпускає чоловіка в офіс в Лос-Анджелесі, щоб той міг перепочити від батьківських обов'язків.

Нагадаємо, спокуслива Кім Кардашьян пустилася у всі тяжкі тонкому купальнику: "Без чоловіка розцвіла".

Як повідомляла Politeka, молодша сестра Кардаш'ян з ракеткою між ніг втратила сором на тенісному корті: "Нереальні м'ячики".

Також Politeka писала, що Кім Кардаш'ян довела до екстазу в сукні з непристойним декольте: "Блаженство".