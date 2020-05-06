Королева Instagram, бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян покорила внешним видом
Звезда решила вспомнить свой яркий выход на афтепати "Met Gala 2019", сообщает Politeka.net. Знаменитость опубликовала фото в своих сториз.
На снимках модель предстала в голубом облегающем платье со смелым декольте. Наряд был очень откровенным, но это ни сколько не смущало Ким, а наоборот она купалась в лучах внимания.
Нельзя не отметить шикарную фигуру Кардашьян, благодаря которой она и прославилась. Пышные груди, тонкая талия и шикарные бедра - все это не могло не привлечь внимания.
Также Ким выбрала голубые сапоги, которые обтянули ее стройные ножки. Обувь имела высокие платформу и каблуки.
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Ким надела блестящий парик со стразами, которые будто стекали по развратному декольте.
Макияж был сделан в стиле знаменитости - с акцентом на пышные ресницы и подкрашенные пухлые губы.
Рядом с красоткой позировал ее супруг, рэпер Канье Уэст. Примечательно, что артист был одет по-простому - во все черное, тем самым не затмевая свою звездную супругу.
Поскольку кадры были обнародованы в сториз, пользователи сети не смогли оставить открыто свои комментарии, однако, тем не менее, можно с уверенностью сказать, что фото впечатлили поклонников красотки: "Блаженство".
Напомним, Ким Кардашьян позировала в топе, который расцветкой напоминал змею. Низ одежды был похож на юбку в цвет. Ким немного спустила наряд с бедер засветив лишнее.
На фото звезда предстала спиной к фотографу, вытянув руки перед собой. Ровная спинка, пышные бедра и тонкая талия - все это просто невероятно привлекает внимание.
Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.
Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.
Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян соблазнила аппетитными формами в кожаном костюме.