Королева Instagram, бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян покорила внешним видом

Звезда решила вспомнить свой яркий выход на афтепати "Met Gala 2019", сообщает Politeka.net. Знаменитость опубликовала фото в своих сториз.

На снимках модель предстала в голубом облегающем платье со смелым декольте. Наряд был очень откровенным, но это ни сколько не смущало Ким, а наоборот она купалась в лучах внимания.

Нельзя не отметить шикарную фигуру Кардашьян, благодаря которой она и прославилась. Пышные груди, тонкая талия и шикарные бедра - все это не могло не привлечь внимания.

Также Ким выбрала голубые сапоги, которые обтянули ее стройные ножки. Обувь имела высокие платформу и каблуки.

Ким надела блестящий парик со стразами, которые будто стекали по развратному декольте.

Макияж был сделан в стиле знаменитости - с акцентом на пышные ресницы и подкрашенные пухлые губы.

Рядом с красоткой позировал ее супруг, рэпер Канье Уэст. Примечательно, что артист был одет по-простому - во все черное, тем самым не затмевая свою звездную супругу.

Поскольку кадры были обнародованы в сториз, пользователи сети не смогли оставить открыто свои комментарии, однако, тем не менее, можно с уверенностью сказать, что фото впечатлили поклонников красотки: "Блаженство".

Напомним, Ким Кардашьян позировала в топе, который расцветкой напоминал змею. Низ одежды был похож на юбку в цвет. Ким немного спустила наряд с бедер засветив лишнее.

На фото звезда предстала спиной к фотографу, вытянув руки перед собой. Ровная спинка, пышные бедра и тонкая талия - все это просто невероятно привлекает внимание.

Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.

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