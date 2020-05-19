Американская супермодель Ким Кардашьян в одних колготах удивила поклонников словами о собственных волосах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Мои волосы были париком. Светлые. Убиралась сегодня в шкафу и занималась подгонкой аксессуаров», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кардашьян позирует в одних колготках и белье, демонстрируя на камеру невероятные формы. На это же обратили внимание и ее поклонники.

«классные формы», «бомбезная», «ты слишком красива для этого мира», «Ким, ты богиня», «красотка», «черт, очень горяча», «очень красивая. Не могу налюбоваться», - пишут они.

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Всемирно известная модель поделилась ярким фото на своей странице в социальной сети Instagram и поразила горячим видом.

Уже больше месяца Ким Кардашьян вместе с мужем Канье Уэстом и их четырьмя детьми - 6-летней Норт, 4-летним Сейнтом, 2-летней Чикаго и 11-месячным Псалмом - находятся в самоизоляции из-за пандемии. Большую часть времени они проводят в семейном доме в Хидден-Хилс, Калифорния. Но иногда супруги меняют место дислокации.

Так, недавно Канье, забрав с собой детей, улетел на несколько дней на их недавно приобретенное ранчо в Вайоминге, чтобы жена могла спокойно отдохнуть и поработать дома. Ким же регулярно отпускает супруга в офис в Лос-Анджелесе, чтобы тот также мог передохнуть от родительских обязанностей.

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