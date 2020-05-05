Американская светская львица Ким Кардашьян поделилась пикантным совместным фото со своим мужем
Звезда американских реалити-шоу опубликовала новый снимок на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
На снимке Ким позирует в оригинальном светлом платье, состоящем из многочисленных ленточек, кружева и кусочков ткани. Наряд пикантно обтягивает пятую точку звезды, подчеркивая ее пышные формы.
Внимание на это обратил и супруг Ким – рэпер Канье Уэст. На фото он держит руки на талии Кардашьян и наклоняется вперед, как будто разглядывая ее ягодицы. Сама Ким при этом счастливо улыбается.
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Поклонники тут же засыпали звездную пару восторженными комментариями и лайками.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян осчастливила поклонников пикантной фотосессией в купальнике. красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых покрасовалась в золотистом купальнике. Ким натянула упругую ткань до предела.
Кардашьян позировала в доме на пляже. При чем звезда выбрала удачное время: на фоне красного заката фото получились мегаудачными.
Ким заплела волосы в две необычные косички и нанесла традиционный макияж теплых тонов с акцентом на черные глаза. Горячая брюнетка расположилась на бортике, сверкнув точеными крутыми бедрами, ставшими ее "визитной карточкой".
Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.
Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.