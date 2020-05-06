Самая молодая миллиардерша, модель, бизнесвумен Кайли Дженнер предстала в спортивном, но в то же время, в соблазнительном образе
Красотка сейчас находится на самоизоляции, как и жители многих стран, передает Politeka.net. Вероятно, модель решила развлечься и пошла на теннисный корт.
Звезду сфотографировали с ракеткой в руках. Кайли предстала в коротком черном облегающем топе, который обтянул ее божественные формы и показал тонкую талию.
Также знаменитость надела обтягивающие спортивные брюки на высокой посадке. На костюме были значки известного бренда "Шанель".
Возвращаясь к фигуре знаменитости, то нельзя не отметить насколько она идеальна, особенно в таком наряде.
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Кроме того, звезда умеет выгодно подчеркнуть свои большие глаза и пухлые губы.
За 13 часов пост собрал более восьми миллионов лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали красотке массу комплиментов и поинтересовались, как давно она играет в теннис. "Нереальные мячики", - отметил один из пользователей сети.
Напомним, Кайли Дженнер поделилась фотографией, на которой позирует в черном спортивном костюме с белым принтом на рукаве.
Отметим, что кофту она приподняла так, чтобы продемонстрировать всем своей идеально плоский живот, а брюки плотно облегают роскошные бедра красотки.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер предстала в коротком обтягивающем топе и тесной юбке в цвет.
Благодаря откровенному наряду можно было рассмотреть сочные формы и тонкую талию знаменитости.
Модель позировала у пальмы, слегка выгнувшись и демонстрируя сочные формы.
"Счастливая пятница", - подписала фото красотка.
Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".
Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.
Также Politeka писала, Кайли Дженнер показала, чем искушает мужчин.