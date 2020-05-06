Самая молодая миллиардерша, модель, бизнесвумен Кайли Дженнер предстала в спортивном, но в то же время, в соблазнительном образе

Красотка сейчас находится на самоизоляции, как и жители многих стран, передает Politeka.net. Вероятно, модель решила развлечься и пошла на теннисный корт.

Звезду сфотографировали с ракеткой в руках. Кайли предстала в коротком черном облегающем топе, который обтянул ее божественные формы и показал тонкую талию.

Также знаменитость надела обтягивающие спортивные брюки на высокой посадке. На костюме были значки известного бренда "Шанель".

Возвращаясь к фигуре знаменитости, то нельзя не отметить насколько она идеальна, особенно в таком наряде.

Кроме того, звезда умеет выгодно подчеркнуть свои большие глаза и пухлые губы.

За 13 часов пост собрал более восьми миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали красотке массу комплиментов и поинтересовались, как давно она играет в теннис. "Нереальные мячики", - отметил один из пользователей сети.

Напомним, Кайли Дженнер поделилась фотографией, на которой позирует в черном спортивном костюме с белым принтом на рукаве.

Отметим, что кофту она приподняла так, чтобы продемонстрировать всем своей идеально плоский живот, а брюки плотно облегают роскошные бедра красотки.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер предстала в коротком обтягивающем топе и тесной юбке в цвет.

Благодаря откровенному наряду можно было рассмотреть сочные формы и тонкую талию знаменитости.

Модель позировала у пальмы, слегка выгнувшись и демонстрируя сочные формы.

"Счастливая пятница", - подписала фото красотка.

Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.

Также Politeka писала, Кайли Дженнер показала, чем искушает мужчин.