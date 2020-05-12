Известная модель Гюль Бахари, которую прозвали турецкой Кардашьян, показала объемные формы в обтягивающей кофте

Красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм свежее фото, передает Politeka.net. Модель была одета в водолазку телесного цвета, ткань которой была настолько тонкой, что ее необъятная грудь просвечивалась через нее. Было видно, что бюст звезды едва вмещается в лифчик. Такие размеры тяжело удержать в рамках. Вниз красотка надела черные шорты, которые подчеркнули ее пышные бедра.

За день пост модели собрал более 6 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Прекрасная», «Так красиво и великолепно», «Великолепная леди», «Супер», «Ты звезда», «Совершенство», «Просто нереально», «Вы самая красивая персидская девушка в мире», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари поделилась пикантным фото, на котором позировала в темном платье с одним открытым плечом. Соблазнительный разрез на платье позволил увидеть часть ее соблазнительной груди. Волосы у красотки были распущены.

Отметим, что Ким Кардашьян является своеобразным эталоном современной красоты. Многие модели пытаются быть похожей на нее. Особенно те, кого природа одарила пышными формами. Многие делают операции, чтобы быть похожей на нее.

Напомним, что турецкая Кардашьян показала свою красоту в бездонном декольте: "Мечта шейха".

Как сообщала Politeka, турецкая Кардашьян в неприличном мини взбудоражила формами в кровати: плохая девочка.

Также Politeka писала, что турецкая Кардашьян сняла белье и показала свой настоящий размер.