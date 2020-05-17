Знаменита фітнес-модель Ана Чері вразила своїми спокусливими формами на камеру

Як повідомляє Politeka.net, знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе в формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про своє харчування.

До всього іншого, дівчина не соромиться демонструвати свою апетитну фігуру у сексуально-відвертій білизні і купальниках. Кожне її фото отримує безліч коментарів та лайків від користувачів мережі. Новий знімок став приємним сюрпризом для шанувальників моделі.

Варто нагадати, що Ана Чері любить ефектні вбрання, а також спокусливі селфи. Зараз, коли вбиратися особливо нікуди, вона надихає мережа архівними фото, а також домашніми образами.

На новому, опублікованому знімку, дівчина постала в пікантному зовсім непомітному купальнику, який практично не приховує її масивних принад.

Свій лук вона доповнила кепкою і високим пучком. Її обличчі приховано за камерою телефону, тому незрозуміло вона використовувала косметику чи ні.

Коли дивишся на знімок так і хочеться сказати: "Ну нічого собі, зовсім сором втратила".

На превеликий жаль шанувальників знаменитості, користувачі мережі не зможуть залишити коментарі та свої лайки під знімком, адже його дівчина засвітила в своєму Instagram-Stories.

Нагадаємо, пишногруда Ана Чері показала свої "дыньки" на ліжку

А ще Politekla писала, що Ана Чері показала свої "персики" в прозорій сукні

Також Politeka повідомляла, що роздягнена Ана Чері перетворилася в "хижака" в новому жаркому образі