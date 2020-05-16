Американская фитнес-модель Ана Чери показала себя в спортивном стиле

Звезда продемонстрировала аппетитные формы в облегающей одежде, пишет Politeka.net. Топик подчеркнул пышные прелести, которые, казалось, вот-вот выпрыгнут.

Кроме того, верх наряда имел длину, позволяющую любоваться упругим прессом и тонкой талией. Были заметны кубики на животе.

Спортивные штаны обтянули стройное тело и пышные бедра.

Ана Чери распустила средней длины волнистые волосы и посмотрела в камеру. Звезда приоткрыла блестящие пухлые губы, сделав образ более соблазнительным.

Знаменитость предстала на краешке постели, раскинув руки по бокам: "Какая зайка".

"Тренируйтесь со мной на IG в прямом эфире на странице @cheri_fit 3 раза в неделю 🙌🏼💪🏼😅 Дамы заходите на страницу @cheri_fit для получения подробной информации 👏🏼👏🏼👏🏼 #CheriFit #CheriGang", - подписала снимок модель.

За шесть часов пост собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети назвали Чери великолепной, горячей и сладкой девушкой.

Напомним, Ана Чери продемонстрировала достоинства своей фигуры в крошечном купальнике с леопардовым принтом.

Модель решила удивить ярким видом во время съемок на природе.

Ранее сообщалось, что Ана Чери предстала в оранжевом топе и трусиках. Девушка стояла возле панорамного окна и засветила пятую точку насколько это возможно в отражении.

Напомним также, что Ана Чери стояла спиной к камере и светила пятой точкой в коротком платье. В результате ягодицы оказались почти не прикрытыми.

Модель улыбалась на фото и радовалась ветреному дню, который задрал наряд и засветил самое пикантное.

Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат

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