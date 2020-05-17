Відома модель Ана Чері показала спокусливі форми прозорої тканини
На фото Ана позує в сукні з сіточки і короною на голові. Волосся у красуні були розпущені в цей раз. Чері на першому фото стояла і показала себе в профіль, а на другому - спокусливо лягла на шовку і закрила очі від задоволення. Фотографії вийшли привабливими та сексуальними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Як виявилося, у красуні сьогодні день народження. Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали безліч привітань, відзначаючи красу моделі.
Улюбленець Данилка переплюнув Кончиту Вурст, відео облетіло мережу: "Мурашки по шкірі"
Інтимний секрет Кейт Міддлтон розкритий, у Єлизавети II про це знають: "Вона не має права..."
Пітт переплюнув сам себе і розповів, чому проміняв Еністон на Джолі: "Котився у прірву"
Мокра обраниця Нагієва з «Кухні» подражнила принадами в купальнику: «Скромніше треба бути»
Раніше ми повідомляли, що Ана Чері не втримала власні форми в крихітному ліфчику.
Так, в цей раз знаменитість вирішила показати один з яскравих кадрів, зроблених під час зйомок в модному купальнику зі зміїним принтом. Дівчина знає, як вдало підкреслити свої достоїнства, але при цьому залишає прихованими інтимні ділянки тіла.
Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала яскраве вечірнє фото в стильному сукню.
Так, в цей раз молода фітнес-модель похвалилася вечірнім образом в стильній вечірній сукні з досить глибоким і сміливим декольте. Дівчина здивувала шанувальників рідкісним кадром, зробленим не під час пляжній фотосесії. Як відомо, останнім часом на сторінці Ани і на її фан-сторінках з'являються виключно кадри з літніх фотосесій і тільки в купальниках.
Нагадаємо, пишногруда Ана Чері показала свої "дыньки" на ліжку
А ще Politekla писала, що Ана Чері показала свої "персики" в прозорій сукні
Також Politeka повідомляла, що роздягнена Ана Чері перетворилася в "хижака" в новому жаркому образі