Відома модель Ана Чері показала спокусливі форми прозорої тканини

На фото Ана позує в сукні з сіточки і короною на голові. Волосся у красуні були розпущені в цей раз. Чері на першому фото стояла і показала себе в профіль, а на другому - спокусливо лягла на шовку і закрила очі від задоволення. Фотографії вийшли привабливими та сексуальними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Як виявилося, у красуні сьогодні день народження. Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали безліч привітань, відзначаючи красу моделі.

Раніше ми повідомляли, що Ана Чері не втримала власні форми в крихітному ліфчику.

Так, в цей раз знаменитість вирішила показати один з яскравих кадрів, зроблених під час зйомок в модному купальнику зі зміїним принтом. Дівчина знає, як вдало підкреслити свої достоїнства, але при цьому залишає прихованими інтимні ділянки тіла.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала яскраве вечірнє фото в стильному сукню.

Так, в цей раз молода фітнес-модель похвалилася вечірнім образом в стильній вечірній сукні з досить глибоким і сміливим декольте. Дівчина здивувала шанувальників рідкісним кадром, зробленим не під час пляжній фотосесії. Як відомо, останнім часом на сторінці Ани і на її фан-сторінках з'являються виключно кадри з літніх фотосесій і тільки в купальниках.

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