Американская фитнес-модель Ана Чери показала новый кадр, на котором похвасталась стильным купальником

Так, в этот раз молодая фитнес-модель продемонстрировала достоинства своей фигуры в крошечном купальнике с леопардовым принтом. Девушка решила удивить ярким видом во время съемок на природе, пишет Politeka.

Похоже, девушка на карантине решила заняться не только тренировками, а еще и начала активно устраивать фотосессии, в которых все чаще сверкает модными нарядами и бельем. В этот раз Ана показала купальник с леопардовым принтом на завязках.

Поклонники, как и ожидалось, не смогли пройти мимо нового кадра, сделанного на природе:

«Ты так хорошо выглядишь. Я стоял прямо там, фотографируя, и это все равно поражало меня! 😍», «Великолепно 💛», «Что это за бюстгальтер?», «Этот купальник, что за кошечка😍», «Очень доволен идеальным видом», «Детка 😍😍🔥🔥», «Лучшая фотография еще», «Выглядит так красиво и удивительно! 😍🤩👌🔥🔥».

Отметим, в последнее время на странице Аны и на ее фан-страницах появляются исключительно кадры из летних фотосессий и только в купальниках, но иногда модель может удивить.

Вечерний образ - легкое черное платье с внушительным декольте - девушка дополнила аккуратной серебряной цепочкой, легким макияжем и аккуратной укладкой. Похоже, модель решила сразить стильным луком, который можно увидеть далеко не так часто на звезде.

Девушка является фитнес-тренером, активно занимается спортом и даже успела прорекламировать специальную спортивную одежду для тренировок, популярность которой после этого возросла в разы. Под постом фанаты тут же написали множество комплиментов, написав, что девушка выглядит, как "игривая кошечка".

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