Знаменитая фитнес-модель Ана Чери потрясла своими соблазнительными формами на камеру
Как сообщает Politeka.net, знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о своем питании.
Ко всему прочему, девушка не стесняется демонстрировать свою аппетитную фигуру в откровенном белье и купальниках. Каждое ее фото получает множество комментариев и лайков от пользователей сети. Новый снимок стал приятным сюрпризом для поклонников модели.
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Стоит напомнить, что Ана Чери любит эффектные наряды, а также соблазнительные селфи. Сейчас, когда наряжаться особо некуда, она вдохновляет сеть архивными фото, а также домашними образами.
На новом, опубликованном снимке, девушка предстала в пикантном совсем незаметном купальнике, который практически не скрывает ее массивных прелестей.
Свой лук она дополнила кепкой и высоким пучком. Ее лице скрыто за камерой телефона, поэтому непонятно использовала она косметику или нет.
Когда смотришь на снимок так и хочется сказать: "Ну ничего себе, совсем стыд потеряла".
К большому сожалению поклонников знаменитости, пользователи сети не смогут оставить комментарии и свои лайки под снимком, ведь его девушка засветила в своем Instagram-Stories.
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