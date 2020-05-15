Американская фитнес-модель Ана Чери сверкнула новым вечерним образом в прозрачном платье

Так, в этот раз знаменитость восхитила образом в необычном наряде, едва ли прикрывающим ее достоинства. Девушка появилась в прозрачном платье персикового цвета, пишет Politeka.

Похоже, в последнее время звезда решила разбавить ленту не только пляжными кадрами и фото из тренировок, но еще и жарким видом в платье нежного оттенка и такого же цвета нижнем белье.

«Я просто хочу сказать вам, спасибо. Я ценю всех вас, поддержку и любовь, которую вы мне оказываете – все вы потрясающие! Вы можете задать мне вопрос или просто оставить мне смайлики 🙌🏼 Всем хорошего дня !!!», - написала Чери.

Вот что ответили пользователи:

«Отлично выглядит 🌹🌻💋👈👄🌼👌», «Мне нравится твое платье, ты удивительна 😉💓🖐», «Прекрасно», «@anacheri Мне бы очень хотелось узнать размер платья, которое ты носишь, пожалуйста. 😊», «Оглушающий персик, выгляди огонь», «за тобой следуют миллионы - вероятно, этого не увидишь, но ты самая красивая женщина 🥵🥵».

До этого фитнес-модель похвасталась вечерним образом в стильном вечернем платье с довольно глубоким и смелым декольте. Девушка удивила поклонников редким кадром, сделанным не во время пляжной фотосессии. Как известно, в последнее время на странице Аны и на ее фан-страницах появляются исключительно кадры из летних фотосессий и только в купальниках.

Вечерний образ - легкое черное платье с внушительным декольте - девушка дополнила аккуратной серебряной цепочкой, легким макияжем и аккуратной укладкой. Похоже, модель решила сразить стильным луком, который можно увидеть далеко не так часто на звезде.

Девушка является фитнес-тренером, активно занимается спортом и даже успела прорекламировать специальную спортивную одежду для тренировок, популярность которой после этого возросла в разы. Под постом фанаты тут же написали множество комплиментов, написав, что девушка выглядит, как "игривая кошечка".

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