Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи, представила на собі новий купальник
Зірка з'явилася в крихітному бікіні, який ледь утримував її пишні груди, повідомляє Politeka.net. Модель сама притиснула з боків соковиті принади, щоб більше підкреслити великі об'єми.
Маленький купальник у формі трикутників ідеально виглядав на пишних формах, зокрема на бездоганних стегнах. Маленькі бретельки зірка підтягла трохи вище, ніж зазвичай вони носяться.
Виблискуючі прикраси доповнили образ.
Модель розпустила волосся і дивилася кудись убік.
Гола дружина Сергія Бабкіна без сорому показала свою красу крупним планом: чоловікові шалено пощастило
Гімнастка з "Квартал 95" розсунула ноги, показавши топ екстремальних шпагатів: "Це нереально"
Курс валют впаде відразу після вихідних, НБУ вразив новими цифрами: що буде з доларом
Українці зможуть отримати готівку на касі в магазинах, головні умови: "Потрібні лише..."
Позаду красуні можна було розглянути басейн з блакитною водою, можливо в цьому бікіні Ратаковськи вирішила не тільки попозувати, але і скупатися: "Пустуха".
Оскільки фото було оприлюднено в сториз, воно не зібрало жодного лайка, але можливо зірка в особисті повідомлення отримала масу повідомлень, що містять компліменти її неймовірній фігурі.
Зазначимо, зараз на сторінку зірки підписані 26,3 мільйони користувачів мережі.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в облягаючому одязі. У такому вигляді артистка вийшла на прогулянку зі своїм псом.
Світлий топ, під яким, ймовірно, не було білизни, підкреслив пишні груди моделі, а тісні шортики обтягнули п'яту точку.
В руках зірка тримала коктейль і повідець.
Пост швидко зібрав тисячі лайків.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи показала ідеально струнке тіло в чорній мереживній білизні.
Дівчині вдалося підкорити фанатів чуттєвим видом без макіяжу і укладок.
На фото можна помітити ідеальну шкіру зірки з легким загаром.
Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковськи виставила свої багатства в облягаючому одязі
Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковськи зняла білизну і показала свої принади без прикрас
А ще Politeka повідомляла, що Ратаковськи похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні