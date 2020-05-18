Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи, представила на собі новий купальник

Зірка з'явилася в крихітному бікіні, який ледь утримував її пишні груди, повідомляє Politeka.net. Модель сама притиснула з боків соковиті принади, щоб більше підкреслити великі об'єми.

Маленький купальник у формі трикутників ідеально виглядав на пишних формах, зокрема на бездоганних стегнах. Маленькі бретельки зірка підтягла трохи вище, ніж зазвичай вони носяться.

Виблискуючі прикраси доповнили образ.

Модель розпустила волосся і дивилася кудись убік.

Позаду красуні можна було розглянути басейн з блакитною водою, можливо в цьому бікіні Ратаковськи вирішила не тільки попозувати, але і скупатися: "Пустуха".

Оскільки фото було оприлюднено в сториз, воно не зібрало жодного лайка, але можливо зірка в особисті повідомлення отримала масу повідомлень, що містять компліменти її неймовірній фігурі.

Зазначимо, зараз на сторінку зірки підписані 26,3 мільйони користувачів мережі.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в облягаючому одязі. У такому вигляді артистка вийшла на прогулянку зі своїм псом.

Світлий топ, під яким, ймовірно, не було білизни, підкреслив пишні груди моделі, а тісні шортики обтягнули п'яту точку.

В руках зірка тримала коктейль і повідець.

Пост швидко зібрав тисячі лайків.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи показала ідеально струнке тіло в чорній мереживній білизні.

Дівчині вдалося підкорити фанатів чуттєвим видом без макіяжу і укладок.

На фото можна помітити ідеальну шкіру зірки з легким загаром.

Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковськи виставила свої багатства в облягаючому одязі

Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковськи зняла білизну і показала свої принади без прикрас

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковськи похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні