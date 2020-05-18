Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски, представила на себе новый купальник
Звезда предстала в крохотном бикини, который едва удерживал ее пышную грудь, сообщает Politeka.net. Модель сама прижала по бокам сочные прелести, чтобы больше подчеркнуть большие объемы.
Маленький купальник в форме треугольников идеально смотрелся на пышных формах, в частности на совершенных бедрах. Маленькие бретельки звезда подтянула немного выше, чем они обычно носятся.
Сверкающие украшения дополнили образ.
Модель распустила волосы и смотрела куда-то в сторону.
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Позади красотки можно было рассмотреть бассейн с голубой водой, возможно в этом бикини Ратаковски решила не только попозировать, но и искупаться: "Проказница".
Поскольку фото было обнародовано в сториз, оно не собрало ни одного лайка, но возможно звезда в личные сообщения получила массу сообщений, содержащие комплименты ее невероятной фигуре.
Отметим, сейчас на страницу звезды подписаны 26,3 миллиона пользователей сети.
Напомним, Эмили Ратаковски предстала в облегающей одежде. В таком виде артистка вышла на прогулку со своим псом.
Светлый топ, под которым, вероятно, не было белья, подчеркнул пышную грудь модели, а тесные шортики обтянули пятую точку.
В руках звезда держала коктейль и поводок.
Пост быстро собрал тысячи лайков.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски показала идеально стройное тело в черном кружевном белье.
Девушке удалось покорить фанатов чувственным видом без макияжа и укладок.
На фото можно также заметить идеальную кожу звезды с легким загаром.
Напомним, огненная красотка Ратаковски выставила свои богатства в облегающей одежде
Также Politeka писала, что соблазнительная Ратаковски сняла белье и показала свои прелести без прикрас
А еще Politeka сообщала, что Ратаковски похвасталась идеальными формами в крошечном белом бикини