25-річна українська актриса Анна Кошмал, яка стала знаменитою після ролі Жені Ковальової в серіалі "Свати", здивувала атмосферними кадрами
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала у весняному образі. Актриса позувала в сірому реглані і розхристаній зеленій курточці. Заради чудових знімків Аня вибрала дивовижне місце, забравшись під кущ білого бузку.
Дівчина зібрала волосся в хвіст і показала обличчя майже без косметики - така ж свіжа, як і весна наквколо неї. Насолоджуючись ароматом, Аня легенько всміхнулася і замріяно глянула в камеру. На одному зі знімків вона зовсім закрила очі від задоволення.
"🌱🤍 #наслаждаюсьмоментом ✨", - підписала Кошмал.
Менш ніж за добу, пост зібрав майже 50 000 лайків. Користувачі кинулися обговорювати її фото, не скуплячись на компліменти.
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"Цей час не можна пропускати! Коли зацвітає черемха, яблуні, вишні, бузок👍 Фантастично надихає: прогулюватися по вулиці і відчувати ці аромати😍 Приємно дивитися на вас!😘"
"Зупинити час.... Кращий запах весни 🥰 і на душі тільки радість і спокій 🤗"
"Ух ти!!!Красиво!Друга!!!"
"А що за момент?😁😁"
"Ганнуся, у мене до вас невелике прохання - посміхайтеся частіше)"
"Ось, те відчуття, коли дивишся "свати" (момент про підставу в новій школі)😍"
"Ооо, який квіточка )))"
"Як романтично!"
Раніше ми повідомляли, Кошмал похвалилася вечіркою з подругами - після карантину "ці Крихітки як ковток свіжого повітря". Дівич-вечір, судячи з усього, вдався - красуні тримали келихи з напоями і весело посміхалися.
"Ось так весело!!! 👍"; "Ти так схудла"; "дівочі посиденьки пройшли на ура", - писали в коментарях.
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