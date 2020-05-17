25-річна українська актриса Анна Кошмал, яка стала знаменитою після ролі Жені Ковальової в серіалі "Свати", здивувала атмосферними кадрами

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала у весняному образі. Актриса позувала в сірому реглані і розхристаній зеленій курточці. Заради чудових знімків Аня вибрала дивовижне місце, забравшись під кущ білого бузку.

Дівчина зібрала волосся в хвіст і показала обличчя майже без косметики - така ж свіжа, як і весна наквколо неї. Насолоджуючись ароматом, Аня легенько всміхнулася і замріяно глянула в камеру. На одному зі знімків вона зовсім закрила очі від задоволення.

"🌱🤍 #наслаждаюсьмоментом ✨", - підписала Кошмал.

Менш ніж за добу, пост зібрав майже 50 000 лайків. Користувачі кинулися обговорювати її фото, не скуплячись на компліменти.

"Цей час не можна пропускати! Коли зацвітає черемха, яблуні, вишні, бузок👍 Фантастично надихає: прогулюватися по вулиці і відчувати ці аромати😍 Приємно дивитися на вас!😘"

"Зупинити час.... Кращий запах весни 🥰 і на душі тільки радість і спокій 🤗"

"Ух ти!!!Красиво!Друга!!!"

"А що за момент?😁😁"

"Ганнуся, у мене до вас невелике прохання - посміхайтеся частіше)"

"Ось, те відчуття, коли дивишся "свати" (момент про підставу в новій школі)😍"

"Ооо, який квіточка )))"

"Як романтично!"

Раніше ми повідомляли, Кошмал похвалилася вечіркою з подругами - після карантину "ці Крихітки як ковток свіжого повітря". Дівич-вечір, судячи з усього, вдався - красуні тримали келихи з напоями і весело посміхалися.

"Ось так весело!!! 👍"; "Ти так схудла"; "дівочі посиденьки пройшли на ура", - писали в коментарях.

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