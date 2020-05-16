Известная украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала, как отдохнула с подругами

На фото Кошмал сидит в джинсах и футболке в левом нижнем углу. Она в руках держит бокал с напитком. Выше Евгении можно увидеть и звезду "Крепостная" - Наталью Денисенко. Красавица скорчила рожицу и поставила бокал на голову. Актриса была одета в штаны и белую блузку. Также на фото присутствуют еще пять девушек, которые улыбались и позировали для кадра. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"После долгого расставания вечер казался одним мгновением. Эти Крошки как глоток свежего воздуха", - написала Кошмал.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Вот так веселье", "Хорошая компания", "Аня , а сколько вам лет? На этой фотографии вы такая красивая", "Ой, перепутал ни у каго из твоих подруг нет для рождения", "Аа там Наталия Денисенко, да?", "Надо же, столько красивых девушек на одном фото)", "Подскажите где могла видеть девушку справа. Лицо очень знакомое, но как то раньше...))) Думаю теперь".

Ранее мы сообщали, что известная актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала своего красавца.

На фото Евгения идет в кроссовках и черных штанах, а на спине у нее был рюкзак. Рядом можно увидеть маленького мальчика, который самостоятельно шел рядом с Кошмал. Семья спускалась по мостовой узкой улочке Львова.

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