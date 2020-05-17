Колишня наречена голлівудського красеня Леонардо Ді Капріо, 27-річна німецька модель Тоні Гаррн здивувала яскравими фото
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала ряд архівних знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала свої карколомні образи з червоних доріжок Каннського кінофестивалю.
На одному з кадрів Тоні красувалася в прозорій сукні золотистого відтінку з високим розрізом і шалено привабливою зоною декольте. При цьому неможливо не помітити, що модель позбулася нижньої білизни заради ефектного фото.
На іншому знімку Тоні блиснула принадами в мегавідвертому червоному платті, яке практично не залишило місця для фантазій - всі принади як на долоні.
Також Гаррн показала струнку фігуру в білій сукні з розрізом майже до трусиків і в інший раз - блиснула формами в чорній сукні з відкритою спиною, поставши в жаркій позі.
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"Просто маленьке нагадування для себе, що «спортивні штани Тоні» існують. Сумую за Каннським кінофестивалем. Вернися, будь ласка, ось кілька моїх улюблених образів на червоній доріжці", - понастальгувала красуня.
Тисячі людей прокоментували пост Тоні, віддавшись спогадам. Цікаво, чи бачив ці кадри її колишній наречений Ді Капріо, який, напевно, кусає лікті від таких пристрасних моментів?
"Ви буквально досконалість 🙌"
"Гаряча 🔥❤️"
"Мабуть, моя улюблена пора року. Ви завжди буваєте там, завжди багато фотографій, кумедних відео і чудових образів! Я з нетерпінням чекав цього року і таке велике розчарування. Ми можемо повернутися до нормального життя ?!"
"Вишукана! Надзвичайна! Захоплююча! Божественна! 💋💋💋"
"Вау, який скарб!"
Раніше ми повідомляли, Тоні показала в Instagram, на кого проміняла Лео. Нареченим моделі є 30-річний актор, зірка фільму «Громобій» Алекс Петтіфер.
Нагадаємо, що экс-наречена Ді Капріо з невинним виглядом показала себе топлес, Лео кусає лікті: "Ось це тіло!"
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