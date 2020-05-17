Бывшая невеста голливудского красавчика Леонардо Ди Каприо, 27-летняя немецкая модель Тони Гаррн обескуражила яркими фото
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала ряд архивных снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала свои сногсшибательные образы с красных дорожек Каннского кинофестиваля.
На одном из кадров Тони красовалась в прозрачном платье золотистого оттенка с высоким разрезом и безумно соблазнительной зоной декольте. При этом невозможно не заметить, модель избавилась от нижнего белья ради эффектного фото.
На другом снимке Тони сверкнула прелестями в мегаоткровенном красном платье, которое практически не оставило места для фантазий - все прелести как на ладони.
Также Гаррн показала стройную фигуру в белом платье с разрезом почти до трусиков и в другой раз - блеснула формами в черном платье с открытой спиной, представ в жаркой позе.
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"Просто маленькое напоминание для себя, что «спортивные штаны Тони» существуют. Скучаю по Каннскому кинофестивалю. Вернись, пожалуйста, вот несколько моих любимых образов на красной дорожке", - понастальгировала красотка.
Тысячи людей прокомментировали пост Тони, предавшись воспоминаниям. Интересно, видел ли эти кадры ее бывший жених Ди Каприо, который, наверно, кусает локти от таких страстных моментов?
"Вы буквально совершенство 🙌"
"Горячая 🔥❤️"
"Наверное, мое любимое время года. Вы обычно всегда бываете там, всегда много фотографий, забавных видео и великолепных образов! Я с нетерпением ждал этого года и такое большое разочарование. Мы можем вернуться к нормальной жизни ?!"
"Изысканная! Чрезвычайная! Захватывающая! Божественная! 💋💋💋"
"Вау, какое сокровище!"
Ранее мы сообщали, Тони показала в Инстаграм, на кого променяла Лео. Женихом модели является 30-летний актер, звезда фильма «Громобой» Алекс Петтифер.
Напомним, что экс-невеста Ди Каприо с невинным видом показала себя топлес, Лео кусает локти: "Вот это тело!"
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