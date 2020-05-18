39-річна світська левиця і скандальна телеведуча Періс Хілтон опублікувала відверте фото
Зірка часто радує шанувальників знімками, на яких демонструє оголене тіло, передає Politeka.net. До того ж практично кожен її знімок оброблений з додаванням мальованих об'єктів.
Цей раз не став винятком. Блондинка позувала напівоголеною, прикриваючи рукою груди в рукавичці. З води визирав шматочок чорної тканини, який обтягнув тонку талію.
Доповнили образ зірки довгі сережки і великі окуляри. Красуня зробила макіяж, підкресливши губи рожевою помадою.
Модель розпустила довге хвилясте волосся, зробивши образ більш ніжним.
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При цьому на тлі був намальований рожевий захід, темні пальми і гори, а також вода, в якій і нібито стояла Хілтон.
"Русалка в раю. 🌴🧜🏼♀️🌴", - підписала знімок Періс.
За 10 годин пост зібрав понад 400 переглядів і багато коментарів.
Користувачі мережі здивувалися, наскільки фото вийшло красивим і написали масу компліментів зірці.
Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон з'явилася в жовтому топі, який був приспущений з плечей. Яскраве вбрання не тільки підкреслило груди знаменитості, але і дозволило подивитися на тонку талію і прес.
Завершило образ знаменитості кільце з великим каменем.
Нагадаємо, Періс Хілтон вбрала рожеву міні-спідницю і мікро-топ в блискітках. На шиї блищав дорогоцінний чокер, а завершили образ сонцезахисні окуляри.
Хілтон перебувала на задньому сидінні розкішного рожевого автомобіля. Вона покрутилася в ньому таким чином, щоб вибрати найбільш вдалий ракурс для фото.
Нагадаємо, що Періс Хілтон в мереживних трусиках засвітила найсмачніші місця: Мерилін Монро таке і не снилося.
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