39-летняя светская львица и эпатажная телеведущая Пэрис Хилтон опубликовала откровенное фото
Звезда часто радует поклонников снимками, на которых демонстрирует обнаженное тело, передает Politeka.net. К тому же практически каждый ее снимок обработан с добавлением рисованных объектов.
Этот раз не стал исключением. Блондинка позировала полуобнаженной, прикрывая рукой грудь в перчатке. Из воды выглядывал кусочек черной ткани, которы обтянул тонкую талию.
Дополнили образ звезды длинные серьги и крупные очки. Красотка сделала макияж, подчеркнув губы розовой помадой.
Модель распустила длинные волнистые волосы, сделав образ более нежным.
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При этом на фоне был нарисован розовый закат, темные пальмы и горы, а также вода, в которой и якобы стояла Хилтон.
"Русалка в раю. 🌴🧜🏼♀️🌴", - подписала снимок Пэрис.
За 10 часов пост собрал более 400 просмотров и много комментариев.
Пользователи сети поразились, насколько фото вышло красивым и написали массу комплиментов звезде.
Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон предстала в желтом топе, который был приспущен с плеч. Яркий наряд не только подчеркнул грудь знаменитости, но и позволил посмотреть на тонкую талию и пресс.
Завершило образ знаменитости кольцо с крупным камнем.
Напомним, Пэрис Хилтон надела розовую мини-юбку и микро-топ в блестках. На шее блестел драгоценный чокер, а завершили образ солнцезащитные очки.
Хилтон находилась на заднем сидении роскошного розового автомобиля. Она покрутилась в нем таким образом, чтобы выбрать самый удачный ракурс для фото.
Напомним, что Пэрис Хилтон в кружевных трусиках засветила самые вкусные места: Мэрилин Монро такое и не снилось.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в одних трусиках и чулках заставила мужчин краснеть: смелый образ.
Также Politeka писала, что раздетая Пэрис Хилтон осталась в одних колготках, показав запретные места: малышка на миллион.